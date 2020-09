Négociations compliquées entre Mediapro et Canal +

Toute nouvelle sur le marché des chaînes sportives, Téléfoot doit donc se faire rapidement une place entre BeIn Sports, RMC Sport voire Canal +. Pour cela, le groupe sino-espagnol Mediapro, à qui appartient l'antenne, a décidé de mettre les grands moyens en achetant les droits de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. En quête de nouveaux abonnés, des accords ont été conclus avec les plus grands opérateurs que sont Free, SFR et Bouygues.

Dernier dossier, épineux, celui d'un accord avec Canal +. Car oui, les deux chaînes sont concurrentes et disposent toutes les deux de droits de diffusion du championnat de France. Des négociations entre les deux ont été entamées afin de trouver un accord commercial. Des tractations qu'a évoquées Julien Bergeaud, directeur général de Téléfoot, dans une interview à Europe 1 : « pour l'instant on en est au point mort et je le déplore ». Un dernier obstacle pour Médiapro avant de pouvoir s'implanter totalement en France.