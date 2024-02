Gaëtan Laura vers le Tractor FC

Révélé à Quevilly-Rouen en 2019-20, Gaëtan Laura avait été repéré par le Paris FC. Après deux bonnes saisons à Paris, l’attaquant franco-congolais avait décidé de tenter l’aventure à l’étranger. Si tout ne s’est pas passé comme prévu en Italie à Cosenza, c’est en Turquie qu’il a effectué une saison référence en 2022-23 avec 11 buts et 5 passes décisives en 30 matches avec Samsunspor.

Dix-huit mois plus tard, l’ancien Parisien pourrait passer un nouveau cap en rejoignant l’un des plus grands clubs d’Iran, le Tractor FC, actuel 4e de la Persian Gulf Pro League. Le natif d’Argentan est l’une des priorités du club iranien qui doit faire face à la concurrence des clubs turcs d’Antalyaspor et de Karagümrük.