L’Ajax Amsterdam s’enfonce dans une crise sans précédent !

Le 8 mai 2019, le ciel tombait sur la tête de l’Ajax Amsterdam avec une défaite 3-2 contre Tottenham qui privait l’équipe d’Erik ten Hag d’une finale de Ligue des Champions. Pour autant, cette saison 2019 exceptionnelle confirmait une belle hégémonie avec notamment les victoires en championnat en 2021 et 2022 (2020 étant annulé pour cause de Covid-19). Mais depuis, les choses se sont compliquées pour le club néerlandais. Avec un été 2022 mal géré avec la perte de nombreux cadres comme Lisandro Martinez, Sebastien Haller, Ryan Gravenberch, Nicolas Tagliafico, André Onana et Noussair Mazraoui ainsi que le coach Erik ten Hag. Et alors qu’Alfred Schreuder trouvait doucement sa formule, Antony est parti à Manchester United en toute fin de mercato. Un mercato mal ficelé par les Lanciers qui était suivi d’une saison chaotique. Vite éliminé de la Ligue des Champions (3e avec des lourdes défaites face au Napoli (6-1 et 4-2) et Liverpool (3-0)) et de la Ligue Europa face à l’Union Berlin, l’Ajax Amsterdam ne comptait que 31 points après 15 matches, son pire total depuis une décennie. Alfred Schreuder a été viré et malgré un léger regain d’optimisme avec John Heintiga, le club amstellodamois n’a pas pu faire mieux que la troisième place. Le pire classement du club depuis 14 ans.

Et alors qu’on pensait que la saison 2023/2024 allait permettre de repartir sur de bons rails, cela n’est clairement pas le cas. L’arrivée du nouveau coach a pris beaucoup de temps et John Heintinga un temps pressenti pour resté ou Kjetil Knutsen (Bodø/Glimt) ont vu Maurice Steijn (6e l’an dernier avec le Sparta Rotterdam) prendre finalement ce poste. Le rôle de directeur sportif aussi a été marqué par le départ d’Edwin van der Sar et l’arrivée de Sven Mislintat fort de ses expériences au Borussia Dortmund, à Arsenal et à Stuttgart. Ce dernier a d’ailleurs réalisé des coups plutôt intéressants en amenant de jeunes talents comme Josip Sutalo (23 ans, Dinamo Zagreb), Georges Mikautadze (22 ans, FC Metz), Carlos Forbs Borges (19 ans, Manchester City), Gaston Avila (21 ans, Antwerp), Benjamin Tahirovic (20 ans, AS Roma), Sivert Mannsverk (21 ans, Molde), Anton Gaaei (20 ans, Viborg) ou encore Diant Ramaj (21 ans, Eintracht Francfort). Si on ajoute Chuba Akpom (Middlesbrough), Borna Sosa (Stuttgart), Jakov Medic (St. Pauli) et Branco van den Boomen (Toulouse), l’Ajax Amsterdam a déboursé pour plus de 150 millions d’euros cet été. Pourtant quand on regarde l’effectif, on n’a pas l’impression que celui-ci se soit renforcé.

Un été raté, un début de saison chaotique

Le club a surtout perdu beaucoup d’éléments comme Mohammed Kudus (West Ham), Jurriën Timber (Arsenal), Edson Alvarez (West Ham), Calvin Bassey (Fulham) ou encore Davy Klaassen (Inter Milan) qui avaient un rôle important dans l’équipe. La plus grosse perte étant le capitaine Dusan Tadic (105 buts et 112 offrandes en 241 matches) qui a rejoint Fenerbahçe face au manque d’ambition déployé par le club sur le marché des transferts. Geronimo Rulli aussi avait raté l’entraînement afin de revenir en Liga, mais sans succès. Vivant une préparation compliquée sur le plan sportif, économique et institutionnel, l’Ajax Amsterdam a connu aussi une situation assez particulière dans le dossier Eduard Spertsyan. Souhaité par Sven Mislintat, le joueur était proche de signer, mais le fait qu’il évolue en Russie à Krasnodar a provoqué des remous au sein du conseil de surveillance du club. «L’Ajax doit faire preuve d’un comportement exemplaire dans la société. Nous remplissons un rôle important et plus large que le simple fait d’amener une équipe de football de haut niveau sur le terrain» avait notamment déclaré Pier Eringa, le président du conseil de surveillance.

Devant composer avec un environnement tendu et perturbé par le mercato qui ne lui a pas permis d’avoir de la continuité avec l’équipe, le coach Maurice Steijn connaît lui aussi un début d’aventure compliqué avec les Lanciers. Si la victoire initiale contre l’Heracles Almelo (4-1) lançait bien la saison, le club n’a plus gagné depuis le 12 août en championnat connaissant des matches nuls contre l’Excelsior Rotterdam (2-2) et le Fortuna Sittard (0-0) ainsi que des défaites contre Twente (3-1) et ce mercredi face au Feyenoord (4-0) dans le Klassieker. Accroché entre temps par l’Olympique de Marseille (3-3), l’Ajax Amsterdam vit des heures sombres et sa quatorzième place en championnat est le signe d’une crise comme jamais vu par les Néerlandais sur la dernière décennie. Pour autant, ce qui se produit sur le terrain est surtout la traduction de tout ce qui est trouble en interne au sein du club.

Le cas Sven Mislintat

Une première victime a eu lieu dans la direction et il s’agit du directeur sportif Sven Mislintat qui est arrivé cet été. Il avait fait part de sa frustration sur le mercato auprès d’Algemeen Dagblad : «la plupart des joueurs que nous avons recrutés figuraient sur la liste des éléments ciblés. Tous les joueurs n’ont pas été ceux qui avaient été recommandés, mais ce n’est pas non plus leur travail (à Steijn et son staff, ndlr). Ils doivent créer des listes parallèles. Nous nous en servons, ainsi que de mon réseau et de l’avis de Maurice. Ensuite, nous examinons tout cela ensemble et nous prenons une décision.» Une version contestée par Maurice Steijn quelques heures après : «nous avons conclu des accords clairs entre nous lors de la préparation. Sven est responsable des joueurs et je lui indique quels postes nous devrions renforcer. Il est arrivé avec tous les joueurs. Bien sûr, je peux très bien vivre avec un joueur comme Sutalo, mais nous avions présenté nos idées, et lui a fait des choix différents.» Une relation conflictuelle entre un coach et un directeur sportif, ça arrive, mais le cas Sven Mislintat a pris une autre dimension.

Soupçonné d’avoir gonflé le prix de certains transferts pour récupérer de l’argent via sa société Matchmetrics GmbH, le directeur sportif a fait l’objet d’une enquête interne : «avant la nomination du directeur du football Sven Mislintat, l’AFC Ajax avait été informé par lui de sa participation dans Matchmetrics GmbH. Des accords contractuels ont été conclus à ce sujet entre le club et Mislintat à l’époque. La direction du club a été interrogée sur une participation qu’AKA Global GmbH, une société de conseil pour athlètes professionnels, aurait acquise dans Matchmetrics. L’Ajax n’en était pas conscient. Depuis qu’un joueur signé par l’Ajax a été assisté par AKA Global cet été, le club étudie cette question plus en profondeur et est assisté par des conseillers externes. Une enquête externe indépendante sera également menée par un juricomptable. Sven Mislintat a déclaré qu’il coopérerait pleinement, notamment en partageant toute la documentation pertinente.» L’arrivée de Borna Sosa étant au cœur des débats, cela a conduit au limogeage du dirigeant allemand il y a quelques jours. Une première tête tombée qui en a amené une autre.

L’Ajax Amsterdam est plus bas que terre

Affrontant ce dimanche le Feyenoord lors du Klassieker, l’Ajax Amsterdam s’est retrouvé mené 3-0 après seulement 37 minutes de jeu. Un début de match catastrophique qui a conduit à la colère des supporters. La rencontre a été arrêtée après des jets de fumigènes et de gobelets sur la pelouse. Le signe que l’Ajax Amsterdam avait encore franchi un nouveau pas dans son déclassement. Après ce match interrompu, Branco van den Boomen avait fait part de son ressenti à Ajax TV : «nous sommes très déçus, on se sent co-responsables de la situation. Ça fait mal. Quand le match a été définitivement arrêté, tout le monde était silencieux dans le vestiaire… Si nous étions plus performants sur le terrain, cela ne serait pas arrivé. C’est vraiment ennuyeux de ne pas pouvoir finir une rencontre. Ce sera à nous de jouer à plein régime pendant les 35 dernières minutes. Nous devons remonter au classement, nous redresser, et ça démarre ce mercredi.» Ce mercredi, les joueurs sont revenus sur la pelouse pour finir ce match, mais la réaction d’orgueil de l’Ajax Amsterdam n’est pas arrivée. En effet, Santiago Gimenez s’est offert un nouveau but synonyme de triplé afin d’arracher un joli succès (4-0).

Une nouvelle humiliation pour les Godenzonen dont le président Pier Eringa a annoncé en marge de la rencontre sa démission (pour le 2 octobre ndlr). «Surtout quand les choses ne vont pas bien, je pense que vous devriez être là en tant que superviseur. Mais je ne suis pas sourd aux critiques et je ne suis pas aveugle sur la situation dans laquelle se trouve actuellement l’Ajax. C’est pour cette raison que j’ai décidé de faire de la place à un nouveau président. J’ai travaillé dur pour le club. Je continuerai à suivre l’Ajax en tant que fan et j’espère que les performances sportives reviendront bientôt au niveau souhaité par l’Ajax» a-t-il déclaré dans un communiqué. Et le prochain à payer pourrait être le coach Maurice Steijn suite aux mauvais résultats. Steven Berghuis un des cadres de l’équipe a d’ailleurs réagi après la défaite contre le Feyenoord à ce sujet : «cela ne dépend pas de moi. Pour un joueur, c’est difficile à dire. Il fait bonne impression lors des entraînements, mais jusqu’à présent, nous avons eu du mal à exécuter ses plans.» Son coach lui réclame de la patience en pointant le contexte peu évident pour mettre en place une équipe : «nous venons tout juste de nous réunir en groupe. Nous avons très peu d’heures de formation. Les choses ne se sont pas encore montrées dans les matches. Il y a toujours de la pression. Nous devons nous assurer que nous commençons à gagner des matchs, à collecter des points et à gravir les échelons.» Il faudra que cela arrive vite, car l’heure est grave du côté de la Johan Cruyff Arena…