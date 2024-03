Belgique : Michy Batshuayi chambré par Thomas Meunier

Dimanche dernier, le football turc a vécu une nouvelle soirée noire. En effet, plusieurs supporters de Trabzonspor ont envahi le terrain pour en découdre avec les joueurs de Fenerbahçe. Parmi eux, Michy Batshuayi (30 ans) qui a mis un coup de pied retourné à un fan. Dans le camp adverse, son compatriote Thomas Meunier (32 ans) est revenu sur son geste dans les colonnes de La Dernière Heure. «Il a voulu montrer qu’il a fait un peu de boxe thaï (rires). Le geste n’était pas nécessaire parce qu’on voit que le supporter voulait juste passer à côté de lui pour bloquer l’entrée du vestiaire. Je ne sais pas ce qui va se passer pour les autres joueurs de Fenerbahçe. On parle de suspension de trois mois à un an parce qu’il n’y a pas de légitime défense. Un joueur met, par exemple, un poing à un supporter qui a déjà été mis au tapis par un garde du corps.»

L’ancien joueur du PSG a ensuite évoqué les incidents. «Non (il n’a pas eu peur, ndlr), mais c’était long. Toutes les cinq minutes, le match était arrêté parce qu’il y avait des trucs lancés sur le terrain. Des bouteilles, des pièces, des briquets, des boulons et même un plateau qu’on utilise au restaurant. Et ça faisait mouche à chaque fois. Il y avait aussi un mec avec un couteau. Honnêtement, les joueurs du Fener ont eu de la chance que les supporters n’étaient pas plus nombreux sur le terrain. C’était un guet-apens. Cela aurait pu être bien plus grave. Je n’ai pas vécu cette bagarre en direct car je suis vite revenu au vestiaire, dégoûté de la défaite (…) On m’avait prévenu que ce serait très chaud mais je ne m’attendais pas à ça. C’est la première fois que cela déborde vraiment. Il y a un vrai passif de corruption entre les deux équipes. D’après ce que j’ai compris, Trabzonspor aurait perdu deux ou trois titres, à chaque fois au profit de Fenerbahçe, à cause de pots-de-vin. Il y a une haine entre les deux clubs.» Difficile de dire autre chose après les évènements de dimanche dernier.