OM : Éric Di Meco s’en prend à Nuno Tavares

La suite après cette publicité

Qu’elle semble loin l’époque où Nuno Tavares (23 ans), fraichement prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, mettait la Ligue 1 à ses pieds sur les pelouses françaises. Depuis quelques semaines, le latéral gauche portugais est dans le dur sur la Canebière et fait l’objet de nombreuses critiques. Au tour d’Éric Di Meco, d’ailleurs, de s’en prendre au jeune joueur appartenant aux Gunners qui a inscrit 6 buts en 24 matchs de championnat avec Marseille.

« Avec un Alexis Sanchez à ses côtés, Nuno Tavares ne se rend pas compte qu’il a un exemple de ce qu’il faut faire sur un terrain. Quand il perd un ballon, il s’arrête ! Là, ce n’est même plus de la frustration. Quand tu vois Sanchez et les autres faire autant d’efforts, lui se contente de s’arrêter et de prendre du retard au marquage. J’ai un regard particulier sur lui, car je connais le poste. Quand il met 10 secondes avant de se replacer, c’est le genre de chose qui te met en difficulté sur un match comme celui à Reims. Quand c’est difficile, il fait partie des maillons faibles », a ainsi lancé le consultant et ancien joueur de l’OM sur les ondes de RMC.

À lire

Mercato : l’OM peut trembler pour Alexis Sanchez