Le cas Nuno Tavares pose question à l’OM !

Buteur lors de la première, deuxième et quatrième journée de Ligue 1, Nuno Tavares (23 ans) n’a pas tardé à se faire un nom et une place dans l’effectif olympien. Séduisant, le piston gauche portugais, aussi fantasque que décisif, a ainsi prouvé à Igor Tudor qu’il pouvait s’installer durablement dans le onze marseillais, qui plus est grâce à sa polyvalence et cette capacité à évoluer sur le côté droit. Oui mais voilà, depuis plusieurs semaines, l’ancien joueur des Gunners, prêté sans option d’achat, traverse une période bien plus sombre en terres phocéennes et affiche un visage bien moins reluisant.

Dépassé par les événements lors du Classique face au PSG (0-3), en échec lors de la fatidique séance de tirs au but contre Annecy en quarts de finale de la Coupe de France, le natif de Lisbonne a rendu une nouvelle copie désastreuse en terres bretonnes, dimanche soir à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. En effet, si l’OM, plus que jamais dauphin des Parisiens, a réalisé une très belle opération comptable - les hommes d’Igor Tudor comptent désormais 4 longueurs d’avance sur l’AS Monaco et le RC Lens - la prestation du Portugais (21 ballons perdus) n’a clairement pas été à la hauteur de ce rendez-vous important.

À lire

Des prestations en déclin !

Souvent loué pour ses qualités offensives, le numéro 30 des Phocéens a, une nouvelle fois, fait preuve de ses limites. Branché sur courant alternatif, avec une propension au relâchement, il s’est ainsi distingué par de nombreuses errances défensives et un déchet technique bien trop important à ce niveau-là. Crédité d’un 4 par la Rédaction FM, Tavares, replacé comme latéral droit pour ce match, commence logiquement à faire jaser et suscite la gronde de nombreux supporters et observateurs.

«Il n’était pas dans ce match. Il s’est rendu coupable de beaucoup d’erreurs non forcées par l’adversaire et d’innombrables ballons perdus. En défense, il a offert bien trop de liberté à des joueurs tels que Toko Ekambi et Truffert», pouvait-on notamment lire dans la presse anglaise, ce lundi. Observé outre-Manche, celui qui voit son contrat courir jusqu’en 2025 du côté d’Arsenal se retrouve donc également dans le collimateur des Marseillais. Bien trop laxiste dans son couloir, Tavares est ainsi souvent pris dans son dos et ses lacunes défensives jouent des tours aux hommes d’Igor Tudor, qui plus est quand Chancel Mbemba n’est pas là pour compenser (lors du Classique notamment).

La question de son avenir se pose !

«Il a perdu la tête, il va prendre une belle amende. Ça peut arriver, mais il va être mis à l’amende, car ça va nous pénaliser pour la suite. On a de la chance que ça se soit bien passé à la fin du match», pestait d’ailleurs le technicien croate au sujet de son défenseur, expulsé pour une violente balayette sur Arnaud Souquet lors de la 17e journée face à Montpellier. Lancé dans un sprint final, l’OM va, en effet, devoir retrouver un Nuno Tavares à son plein potentiel pour éviter de perdre bêtement des points dans cette course à la deuxième place. En attendant une réaction, le Portugais de 23 ans devra également régler la question de son avenir…

Pour rappel, celui qui totalise 6 buts en 30 matches toutes compétitions confondues est prêté jusqu’à la fin de la saison mais ne devrait pas faire de vieux os du côté de Londres. Dernièrement, nos confrères espagnols de chez Sport indiquaient d’ailleurs que les Gunners souhaiteraient se séparer de lui afin de faire rentrer des liquidités et ainsi pouvoir recruter un peu plus facilement l’été prochain. «Je me sens bien ici avec les joueurs et avec le coach mais je ne peux pas prédire le futur donc, pour l’heure, je ne peux pas vous dire ce qu’il se passera», assurait, de son côté, l’intéressé dans une récente conférence de presse. Pour sécuriser sa place à Marseille, Nuno Tavares va, quoi qu’il en soit, devoir retrouver de sa superbe…