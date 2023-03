Arsenal veut se débarrasser définitivement de Nuno Tavares

La suite après cette publicité

Alors qu’Arsenal commence à s’activer en coulisses pour réaliser un mercato estival 2023 de qualité, l’avenir de Nuno Tavares en Angleterre commence à s’assombrir. En effet, le Portugais, qui a été prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison à l’Olympique de Marseille, ne devrait pas faire de vieux os du côté de Londres. Puisque les Gunners souhaiteraient se séparer de lui afin de faire rentrer des liquidités et ainsi pouvoir recruter un peu plus facilement l’été prochain, comme le rapporte nos confrères espagnols de chez Sport.

De son côté, Nuno Tavares réussit pour l’instant une belle saison avec l’Olympique de Marseille, malgré son tir au but raté hier face à Annecy. Le piston droit phocéen s’est imposé comme le titulaire indiscutable sur son côté et il a également inscrit six réalisations en 21 rencontres de Ligue 1. Des statistiques plus qu’honorables pour le joueur de 23 ans, qui participe pour l’instant sa première saison complète depuis son départ du Portugal. Pour rappel, juste avant le Classique entre le PSG et l’OM, le défenseur de formation était resté assez flou sur ses intentions, de départ ou non, en conférence de presse d’avant match en fin de semaine dernière. Affaire à suivre donc…

