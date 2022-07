Christian Eriksen rejoint Erik ten Hag à Manchester United

La suite après cette publicité

Il y a près d'un an, Christian Eriksen passait proche de la mort lors d'un match de poule de l'Euro 2020 perdu par le Danemark contre la Finlande (1-0). Écarté des terrains pendant environ 6 mois suite à son arrêt cardiaque, il s'est battu et a pu reprendre le football. Quittant son club de l'Inter Milan pour un championnat où il peut évoluer avec un défibrillateur sous cutané, il avait fait le choix Brentford où il a brillé sous les ordres de son compatriote Thomas Frank.

Disputant 11 matches, il a marqué 1 but et délivré 4 offrandes ce qui a permis aux Bees d'arracher leur maintien. Utilisé un cran plus bas dans le 3-5-2 de Brentford, le milieu offensif aurait pu rester dans le club de la banlieue de Londres. Néanmoins, son statut d'agent libre lui a ouvert des portes plus prestigieuses à l'image de son ancien club de Tottenham et Manchester United.

Christian Eriksen a signé pour 3 ans

Le Danois qui est revenu en sélection en mars dernier a finalement tranché en faveur du club mancunien afin de lancer une nouvelle page de sa carrière à 30 ans. Convaincu par le discours d'Erik ten Hag, il s'est mis d'accord avec les Red Devils pour un contrat de trois années. Un choix fort pour l'ancien de l'Ajax Amsterdam qui va retrouver un style de football qu'il apprécie.

Sur ses réseaux sociaux, Manchester United s'est félicité de cette recrue : «Manchester United est heureux de confirmer que Christian Eriksen a rejoint le club, signant un contrat jusqu’en juin 2025. Le milieu de terrain a été sélectionné 115 fois pour le Danemark, marquant 38 buts pour son pays. Eriksen a disputé 237 matchs en Premier League, inscrivant 52 buts et 71 passes décisives», peut-on lire dans le communiqué du club mancunien ce vendredi.