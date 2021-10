PL : Watford et King renversent Everton dans un match fou, Cornet sauve Burnley

Après la victoire d'Arsenal vendredi (3-1 contre Aston Villa) et le carton de Chelsea contre Norwich (7-0) un peu plus tôt ce samedi, place au traditionnel multiplex en Angleterre, comptant pour cette fois pour la 9ème journée de Premier League. Sans Abdoulaye Doucouré, Everton s'est fait surprendre par Watford à Goodison Park (2-5). Pour sa 2ème à la tête des Hornets, Claudio Ranieri a vu Tom Davies ouvrir le score sur la première incursion des Toffees, après un bon travail de Demarai Gray (3e). Joshua King a profité d'un coup de billard favorable pour ramener les deux équipes à égalité rapidement, après validation de la VAR (13e).

Richarlison, qui n'avait plus foulé les pelouses du Royaume de Sa Majesté depuis le 13 septembre dernier, a finalement devancé la sortie de Ben Foster pour reprendre victorieusement de la tête un centre de Michael Keane (63e). Mais Watford n'a rien lâché. Juraj Kucka a d'abord envoyé une tête rageuse au fond des filets de Jordan Pickford (78e) avant que Joshua King, plein de sang-froid, ne donne l'avantage aux siens (80e). Le Norvégien a même vu triple avant qu'Emmanuel Dennis ne scelle ce large succès de Watford dans le temps additionnel. Les Hornets, qui n'avaient plus gagné depuis le 18 septembre, remontent à la 14ème place. Everton enchaîne un 3ème match sans succès.

Vieira toujours frustré avec Palace, Cornet double buteur avec Burnley

Crystal Palace, 3 nuls consécutifs (5 matchs sans victoire). Après que la victoire à Arsenal lui a filé sous le nez à cause d'Alexandre Lacazette, lundi, Crystal Palace est une nouvelle fois passé proche des 3 points sans les obtenir à la fin contre Newcastle (1-1). Patrick Vieira a faillit remercier son expérimenté attaquant Christian Benteke, premier buteur de cette partie en réceptionnant un bon centre de Tyrick Mitchell peu avant l'heure de jeu. Mais le Belge a trouvé quelques minutes plus tard le haut de la transversale de Karl Darlow (62e) avant de rater un face-à-face à bout portant (73e), puis de se voir refuser le but de la victoire, encore du crâne, après intervention de la VAR pour une faute (87e). Callum Wilson a permis aux Magpies, sur leur seule vraie occasion, de prendre un point alors qu'ils ont énormément souffert à Selhurst Park.

Maxwel Cornet s'est lui encore distingué avec Burnley en inscrivant un doublé sur la pelouse de Southampton, permettant aux Clarets de repartir avec 1 point du St Mary's Stadium (2-2). D'abord buteur de la tête, l'ancien joueur de l'OL a décoché une belle reprise de volée face aux Saints. Burnley reste néanmoins premier relégable.

Leeds arrache le nul contre les Wolves

Dans une spirale négative, au contraire de Wolverhampton (3 victoires de rang en PL avant le coup d'envoi), Leeds United n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau, mais ils se contenteront bien d'un point. Les hommes de Marcelo Bielsa, méconnaissables par rapport à l'an passé, ont arraché l'égalisation contre Bruno Lage et sa bande (1-1). Hwang Hee-chan, en véritable renard des surfaces, a inscrit la première réalisation de la rencontre après 10 minutes de jeu. Rodrigo, buteur sur penalty, a permis à l'ancien coach de l'OM de respirer légèrement plus, même si les Peacocks restent 17èmes.

Crystal Palace 1-1 Newcastle : Benteke (56e) / Wilson (65e)

Everton 2-5 Watford : Davies (3e), Richarlison (63e) / King (13e, 80e, 86e), Kucka (78e), Denis (90e+1)

Leeds 1-1 Wolverhampton : Rodrigo (90e+3, sp) / Hwang (10e)

Southampton 2-2 Burnley : Livramento (41e), Broja (50e) / Cornet (13e, 57e)

