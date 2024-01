Arabie saoudie : Gabri Veiga répond à ses détracteurs

Grand espoir du football espagnol, Gabri Veiga avait suscité son lot de réactions cet été en rejoignant à la surprise générale Al-Ahli et l’Arabie saoudite. Critiqué pour son choix, considéré comme un non-sens sportif pour de nombreux observateurs alors que Naples avait tenté de le recruter, le jeune joueur de 21 regrette cette étiquette qui lui colle désormais à la peau. Dans un entretien accordé à Marca, l’ancien joueur du Celta Vigo s’est livré sur le traitement qu’il subit depuis son transfert.

«Seul mon entourage sait ce qui se passe dans le football : mes amis, mes agents, mon environnement. Les gens peuvent penser mille choses… Cela me ferait mal si cela venait des gens autour de moi, mais ils ne pensent pas que j’ai eu tort. Ils me soutiennent et comprennent ma décision de partir là où je suis parti. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde, a jugé l’Espagnol. S’ils ne comprennent pas, tant pis ! Si quelqu’un me critique à propos de l’argent, c’est parce qu’il ne me connaît pas»