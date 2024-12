Barça : Hansi Flick voulait N’Golo Kanté

Le Barça a des soucis financiers déjà médiatisés et connus de tous. Résultat des courses : le club ne devrait pas pouvoir recruter cet hiver. Selon Sport, l’entraîneur allemand souhaitait un milieu de terrain, au profil plutôt physique et défensif. N’Golo Kanté était le profil qui plaisait le plus à l’ancien de la sélection allemande et du Bayern.

Le profil de Leon Goretzka, qu’il a connu en Bavière, était aussi apprécié du coach barcelonais. Mais, sans surprise, la direction a dit non, pour des raisons évidentes. Les décideurs blaugranas ont pour priorité d’enregistrer Dani Olmo et Pau Victor, avant de penser à recruter, et la Liga n’autoriserait de toute manière pas le Barça à faire venir de nouveaux joueurs.