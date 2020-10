Ligue Europa : l'incroyable sans faute de Dundalk contre Arsenal

Jeudi soir, Arsenal accueillait dans son antre de l’Emirates Stadium la modeste formation irlandaise de Dundalk en phase de poules de Ligue Europa. Sans réelle surprise, les joueurs de Mikel Arteta se sont imposés sans aucune difficulté (3-0). Si au cours de ce match les Irlandais n’ont pas marqué, ils ont tout de même terminé la rencontre avec une statistique pour le moins impressionnante. En effet, Opta nous informe ce vendredi que malgré ces trois buts encaissés, Dundalk a terminé la rencontre en n’ayant pas commis la moindre faute.

La suite après cette publicité

Une performance qui fait office de record. Depuis la création de la compétition en 2009, aucune équipe n’avait conclu une rencontre sans concéder la moindre faute. D’autant plus que la statistique peut paraitre surprenante lorsque l’on sait que les Gunners ont eux été sanctionnés à 20 reprises lors de cette rencontre. Malgré une défaite logique, les joueurs de Dundalk pourront être satisfaits d’avoir établi un record au niveau européen.

0 - Dundalk are the first side to avoid committing a single foul in a Europa League game (2009-10 onwards). Careful. #UEL pic.twitter.com/oCQYY9fbCB