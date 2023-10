Amical : l’Allemagne renverse les États-Unis pour la première de Julian Nagelsmann

Soir de première pour Julian Nagelsmann. Intronisé sur le banc de la formation allemande à quelques mois de l’Euro 2024, l’ancien coach du Bayern Munich - qui a la lourde tâche de relancer une sélection en décrépitude - effectuait ses débuts à la tête de la Mannschaft, ce samedi soir, dans le cadre d’une rencontre amicale. Opposés aux États-Unis, les champions du monde 2014 se présentaient en 4-2-3-1 avec Niclas Füllkrug en pointe. En charnière centrale, Antonio Rüdiger et Mats Hummels débutaient aussi. De son côté, Brian Joseph Callaghan optait pour un 4-3-3 où Timothy Weah et Christian Pulisic entouraient Folarin Balogun.

Dans un premier acte rythmé, les deux sélections se répondaient tour à tour. Si Marc-André Ter Stegen stoppait un premier mouvement collectif intéressant de la Team USA (9e), les Allemands répliquaient quelques minutes plus tard. Décalé par Florian Wirtz aux 20 mètres, Pascal Gross tentait sa chance mais voyait sa tentative repoussée par le poteau de Matt Turner (11e). Maître des débats, la Mannschaft poussait pour ouvrir le score, à l’image de cette nouvelle frappe de Füllkrug détournée par le portier américain (22e). Très actif dans cette rencontre, Timothy Weah tentait lui de sonner la révolte. Après une belle incursion, l’ailier de la Juventus Turin trouvait Pulisic, qui dribblait le dernier rempart allemand avant de s’écrouler dans la surface. En vain. L’arbitre ne bronchait pas (26e).

Des débuts réussis pour Julian Nagelsmann !

Malheureux, le joueur de l’AC Milan ne tardait pas à se faire vengeance… Auteur d’un raid solitaire, quelques secondes plus tard, l’ancien crack de Dortmund envoyait un puissant tir dans la lucarne de Ter Stegen pour ouvrir le score (1-0, 27e). Sonnés, les coéquipiers de Jamal Musiala réagissaient pourtant rapidement. Après un très gros travail de Sané dans la moitié de terrain américaine, Gündogan, servi par l’ailier du Bayern, voyait Turner relâcher le cuir. Une aubaine pour la nouvelle recrue du Barça qui ne se faisait pas prier pour égaliser (1-1, 39e). Dos à dos à la pause, les deux formations tentaient de reprendre l’avantage au retour des vestiaires. Pour ce faire, la Team USA modifiait ses plans et Luca De La Torre remplaçait Giovanni Reyna. Malgré ce changement, l’Allemagne restait menaçante.

Opportuniste sur le but égalisateur, Gündogan tentait une nouvelle fois sa chance mais Turner captait parfaitement (47e). Précieux dans les cages américaines, le dernier rempart de Nottingham Forest se montrait d’ailleurs une nouvelle fois décisif sur une frappe de Füllkrug (49e). Dominés, les Américains finissaient logiquement par craquer. Parfaitement servi par Gosens dans la surface américaine Füllkrug, couvert par Dest, trompait enfin Turner d’un plat du pied droit (1-2, 58e). Buteur, l’attaquant de Dortmund profitait d’un ballon mal renvoyé pour se muer en passeur dans la foulée, en trouvant Musiala, auteur du troisième but de la Mannschaft (1-3, 61e). Soulagé, Nagelsmann décidait alors de lancer Süle, Havertz ou encore Brandt pour les dernières minutes de cette rencontre. En face, Callaghan apportait lui aussi du sang neuf avec les entrées de Carter-Vickers, Pepi et Aaronson. En vain.

Sérieux défensivement et plutôt inspirés sur le plan offensif, les partenaires de Jonathan Tah conservaient la maîtrise de cette rencontre et préservaient leur avantage au tableau d’affichage. Dans les derniers instants, Süle était même tout proche de corser l’addition (86e). Symbole de la nette domination allemande : les visiteurs auront tenté 19 tirs (7 cadrés) au cours de cette partie contre 6 frappes américaines (3 cadrées). Une victoire (3-1) qui permet, également, aux Allemands d’enchaîner une deuxième victoire consécutive et de sortir quelque peu la tête de l’eau après une grosse période de crise. Avant de défier le Mexique, le 18 octobre prochain, Julian Nagelsmann peut d’ores et déjà se réjouir d’avoir assuré l’essentiel pour sa première sur le banc allemand.