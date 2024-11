PL : Liverpool s’en sort face à Southampton et s’envole en tête

Suite de la 12e journée de Premier League avec Liverpool qui se déplaçait sur la pelouse de Southampton. L’occasion pour les Reds de prendre le large en tête du classement, surtout avec la nouvelle contre-performance de Manchester City (0-4). Cela commençait bien avec l’ouverture du score de Dominik Szoboszlai à la demi-heure de jeu. Mais après un relâchement étonnant, Liverpool concédait deux buts.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 31 12 +16 10 1 1 24 8 20 Southampton 4 12 -15 1 1 10 9 24

Avant la pause, c’est Adam Armstrong qui égalisait. Ce dernier se retrouvait passeur décisif pour Mateus Fernandes et le but du 2-1. De quoi faire sombrer les Reds ? Pas vraiment. L’homme en forme Mohamed Salah s’offrait un doublé pour donner la victoire à son équipe. L’Égyptien transformait notamment un penalty dans les dernières minutes. Avec ces trois nouveaux points, Liverpool a déjà 31 points au classement de cette Premier League, soit huit de plus que Manchester City. Les Reds recevront par ailleurs les Cityzens, dimanche prochain, à Anfield, dans un choc qui s’annonce palpitant.