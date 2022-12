PSG : le CUP répond à Nasser Al-Khelaifi sur le Parc des Princes

Depuis plusieurs années, QSI souhaite racheter le Parc des Princes. Mais face à la gourmandise de la Ville de Paris, les Qataris envisagent sérieusement de changer de stade. C'est d'ailleurs le président du PSG Nasser Al-Khelaifi qui l'a confirmé il y a peu : Paris mérite un meilleur stade. Ma première option, c'est de ne pas déménager. Mais la ville de Paris nous incite à bouger. Une manière de mettre la pression sur la Mairie de Paris qui a depuis répondu.

Le président n'est pas dupe et sait également que les supporters sont attachés à ce stade. Et le CUP vient d'ailleurs de le dire clairement dans un communiqué. «C'est au Parc que l'histoire s'écrit !. Nous ne pensions pas devoir mener une nouvelle fois le combat pour que le PSG, notre club, demeure au Parc des Princes, sa maison... Cette possibilité de départ est d'autant plus incompréhensible que des projets d'agrandissement fidèles à l'œuvre de l'architecte Monsieur Taillibert, sont dans les cartons. (...) Nous n'avons pas vocation à nous immiscer dans les discussions, les négociations et les rapports de force entre le club et la Mairie de Paris, mais nous savons une chose : nous nous battrons de toutes nos forces pour que le PSG reste au Parc», peut-on notamment lire. Le PSG et la mairie de Paris sont prévenus.