Inter-Juve : Andrea Pirlo allume ses joueurs

Depuis quelques semaines, la Juventus reprenait espoir quant à la course au titre après une première partie de saison pas franchement rondement menée. Ce dimanche, les Juventini avaient rendez-vous avec l'Inter Milan d'Antonio Conte à Giuseppe Meazza. Les Bianconeri, défaits lamentablement sur le score de deux buts à zéro, pointent donc ce lundi matin à la cinquième position, à sept points de l'AC Milan, leader, qui affrontera Cagliari ce lundi soir.

Après la rencontre, c'est à un Andrea Pirlo dépité que la presse a fait face. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'ancien milieu de terrain, qui effectue sa première saison sur un banc de touche, n'a pas franchement été tendre avec ses ouailles : « dès le début du match, nous n'avons pas eu la bonne attitude. Quand on n'a pas la rage de gagner, les duels sont difficiles... Nous avons été trop passifs, comme si nous n'étions pas sur le terrain ».

Le vestiaire ne devrait pas apprécier

Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin et en a rajouté une couche : « on était bas et timorés, en ne pensant qu'à la phase défensive. C'est une mauvaise défaite, on ne s'y attendait pas, on ne pouvait pas faire pire que ça. Le premier responsable est l'entraîneur et je prends toute la responsabilité si l'équipe n'a pas fait ce que nous avons préparé ». Des phrases qui, même s'il prend sa part de responsabilité, ne passeront probablement pas auprès de tout son vestiaire.

Car, le problème est bien plus profond, sans CR7, la Juve n'y arrive pas et avec lui non plus visiblement. Si les champions d'Italie sont toujours en lice en Ligue des Champions et ont terminé premiers de leur groupe devant le FC Barcelone, il semble bien que cette saison soit celle d'une transition. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le titre dans la Botte pourrait échapper aux Turinois. Ce qui ferait un peu tache...