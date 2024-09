Les 10 plus gros flops des vingt dernières années en Bundesliga !

Chaque été, des clubs se ratent lors du mercato, quel que soit le championnat. En Bundesliga, qui est pourtant un championnat habitué des bons coups et des talents révélés, les clubs allemands n’échappent pas à la règle. SportBild a révélé un tableau des dix plus gros flops en Allemagne sur les vingt dernières années. Un classement établi sur les bases d’un rapport entre le nombre de millions payés pour les joueurs, et le nombre de matchs qu’ils ont joués pour leurs clubs.

Parmi cette liste, plusieurs grands noms comme Julian Draxler à Wolfsburg Sadio Mané ou encore Renato Sanches du côté du Bayern. La formation bavaroise est d’ailleurs la plus représentée dans ce classement avec 3 joueurs parmi les 10.

Le classement de SportBild