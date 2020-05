Barça : Arda Turan tacle Ernesto Valverde

Arrivé au FC Barcelone en 2015, Arda Turan a réalisé des choses intéressantes sous le maillot catalan. Mais en janvier 2018, le milieu de terrain turc a pris la direction de la Turquie, lui qui a été prêté pour deux ans et demi à Basaksehir. Mais suite à des problèmes sportifs et extra-sportifs, la formation de Süper Lig a mis fin à son prêt lors du dernier mercato hivernal et le joueur de 33 ans est revenu en Catalogne.

Et durant un live Instagram, Arda Turan est revenu sur son départ du Barça il y a un peu plus de deux ans et en a profité pour charger Ernesto Valverde, l'ancien coach du club catalan. «Je n'étais pas triste quand j'ai quitté Barcelone. Si j'avais échoué, j'aurais pu l'être, mais Valverde ne m'a pas laissé une minute pour jouer. C'est moi qui avais donné le plus de passes décisives à Messi et Suarez la saison précédente», a lâché le Turc dans des propos relayés par Sport.