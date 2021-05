Memphis Depay ne sait toujours pas où il jouera

Ce dimanche, Memphis Depay a disputé son dernier match sous le maillot de l'OL, lui qui va s'en aller à l'issue de son contrat. La Juventus ou encore le FC Barcelone, si Ronald Koeman reste en poste, sont cités comme des destinations privilégiées.

La suite après cette publicité

Interrogé par Canal+ après la rencontre perdue face à Nice, le Néerlandais a confié : «si je sais où je vais jouer la saison prochaine ? Non, pas encore. Des vacances ? Pas encore, je vais me concentrer sur l'équipe nationale et l'Euro». Le message est clair !