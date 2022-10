Ça commence à clasher entre Manchester City et Erling Haaland

La suite après cette publicité

C'est le début d'une sacrée histoire. Arrivé en Angleterre cet été, Erling Haaland n'a pas eu besoin du moindre temps d'adaptation et est très vite devenu la référence offensive de Manchester City. Le géant norvégien, du haut de ses 22 ans, est parti pour exploser tous les records et affiche déjà 17 buts au compteur en seulement 11 rencontres de Premier League. En Ligue des Champions, il a également fait trembler les filets à 5 reprises en 4 apparitions.

De sacrées prestations pour celui qui n'a pas pu jouer contre Leicester ce week-end. Et ses performances sont suivies de très près à Madrid, où le Real Madrid ne lâche toujours pas l'affaire. Si Kylian Mbappé semble oublié par Florentino Pérez, ce n'est clairement pas le cas pour l'ancien du Borussia Dortmund, toujours sur la shopping list du champion d'Europe. Certes, la puissance financière de City est supérieure à celle du Real Madrid. Mais il y a cette fameuse clause...

Haaland refuse

Elle serait de 200 millions d'euros selon divers médias, dont OKDiario, et activable à partir de 2024. Un montant conséquent, mais que les Merengues pourraient payer, eux qui ont fait beaucoup d'économies ces derniers temps. La présence de cette clause était d'ailleurs une des conditions du clan Haaland/Raiola pour signer dans un club. Et forcément, à City, on commence à trembler. Selon les médias espagnols, la direction du champion d'Angleterre a demandé au Norvégien de signer un nouveau contrat éliminant cette clause libératoire.

En échange, son salaire serait presque triplé, s'approchant considérablement de celui de Kylian Mbappé à Paris, de 72 millions d'euros annuels en plus de différents bonus selon les dernières informations du Parisien. La réponse de Haaland ? Non ! Il a ainsi refusé d'enlever cette clause libératoire, laissant donc la porte ouverte à Madrid, mais à d'autres clubs (sauf les Anglais, pour qui la clause ne s'applique pas). Autant dire que ça a dû faire grincer des dents dans les bureaux de l'Etihad Stadium...