Serie A : la Roma fait exploser l'Atalanta à Bergame

56 secondes. C'est le temps qu'il a fallu attendre pour voir Tammy Abraham trouver le chemin des filets dans ce match de la 18ème journée du championnat d'Italie. Suite à une ouverture de Bryan Cristante, Abraham a combiné avec Nicolò Zaniolo à l'intérieur, avant de perforer plein axe et de voir son tir, contré par le retour d'Hans Hateboer, tromper Juan Musso (1-0, 1e). La Dea vacille, avant de recevoir l'uppercut romain... Josip Ilicic, contré couloir droit, permet à Henrikh Mkhitaryan de lancer Zaniolo en contre. L'Italien sollicite alors un une-deux rapide avec Jordan Veretout, avant de résister au retour de Berat Djimsiti et d'ajuster Musso sur sa droite (2-0, 27e). Létal. Mais à l'entame du temps additionnel du premier acte, l'Atalanta reprend espoir.

Luis Muriel, décalé aux abords de la surface romaine par Ilicic, déclenche une frappe puissante... déviée par Cristante dans son propre but (2-1, 45e+1). Les locaux croient même égaliser à la 68e minute de jeu. Sur un corner botté côté droit par Ruslan Malinovskyi, Duván Zapata prolonge du haut du bras au deuxième poteau où Cristante propulse encore le cuir au fond... Avant que la VAR n'annule le but. Puis, quelques instants plus tard, sur un coup franc superbement frappé par Veretout, Chris Smalling fait le break pour Rome en détournant la course du ballon vers le but d'un extérieur du tibia à bout portant (3-1, 73e) ! Trois, puis quatre, quand Rick Karsdorp envoie un long ballon sur Abraham en pivot au niveau de la ligne médiane, qu'il laisse à Veretout. Le Français s'appuie sur Eldor Shomurodov à droite et tire ! Mais il est contré. Le ballon revient sur Abraham et l'Anglais ouvre parfaitement son pied pour loger le cuir sur la gauche du but (4-1, 82e) ! La Roma de José Mourinho met donc fin à la série d'invincibilité de 10 matches de la Dea et passe provisoirement à la cinquième place de Serie A.