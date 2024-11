Brest : le constat lucide d’Eric Roy après la défaite contre Nice

Ce samedi, Brest n’a pas réalisé le match qu’il fallait pour éviter la défaite face à Nice. Contre un concurrent direct pour les places européennes à l’issue de la saison, les Bretons ont dû s’incliner face à des Aiglons réalistes et largement meilleurs en première période. La réaction des Ty-Zefs lors du deuxième acte n’aura pas suffi pour renverser le Gym. Au terme de la rencontre, le coach brestois s’est fendu d’un discours plein de lucidité pour expliquer la déconvenue brestoise.

«À part les 5-10 premières minutes du match, on n’a pas été à notre niveau, a analysé le technicien en conférence de presse. On a mis les choses au clair à la mi-temps mais ça n’a pas suffi. On a largement dominé la deuxième mi-temps, mais c’est Nice qui empoche les 3 points. On a eu un trop gros trou d’air en première période, on a bien réagi après. (…) Je suis, malgré la défaite, satisfait de notre réaction. Bravo aux Niçois qui ont su concrétiser leur temps fort.»