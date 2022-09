Le cas Antoine Griezmann tend sérieusement le Barça et l'Atlético

La suite après cette publicité

« Ils me connaissent depuis dix ans. Je suis un homme de club et je le serai toujours. » La petite phrase hier de Diego Simeone sur le cas Antoine Griezmann ne risque pas d'aplanir les tensions au sujet du Français. Depuis le début de la saison, l'attaquant a perdu sa place de titulaire et entre durant la dernière demi-heure du match. Il peut y avoir des raisons sportives à cela nous diriez-vous. Après tout, le champion du monde n'a pas marqué le moindre but avec son club entre le 6 janvier et le 15 août dernier.

Sauf qu'il est en réalité au cœur d'une problématique complexe. Comme vous le savez sans doute déjà, il est prêté deux saisons par le Barça, avec une option d'achat de 40 M€. Celle-ci deviendra automatique si Griezmannn dispute au moins 50% des matches des Rojiblancos auxquels il participe durant le temps de son prêt. Cela revient à dire qu'il doit jouer en moyenne 45 minutes par match minimum pour entrer dans ce critère. Si durant la première saison, il a joué plus au moins 80% du temps, son ratio est largement retombé depuis la reprise.

Le Barça fait appel à son service juridique

Pour la faire courte, l'Atlético de Madrid met la pression sur le Barça pour faire baisser l'option d'achat. Les Colchoneros ne paieront pas 40 M€. Les Catalans commencent à prendre peur car à ce rythme-là, le Français reviendra au club à la fin de la saison, et surtout ses 20 M€ de salaire annuel. De quoi trembler car les problèmes financiers sont toujours d'actualité à Barcelone. Laporta a donc décidé d'employer la manière forte. Selon la Cadena Cope, le service juridique a été appelé à la rescousse pour trouver l'argument qui montrerait la mauvaise foi des Madrilènes.

Le Barça souhaite prouver qu'il y a des irrégularités et que l'Atlético de Madrid ne respecte pas le contrat initial. A priori, il sera difficile de montrer cela car l'argument sportif et de compétitivité peut s'entendre. Mais au milieu de tout ça se trouve l'attaquant, qui vit mal cette situation. Devenu remplaçant, il a pourtant retrouvé le chemin du but à deux reprises, marquant contre Getafe et Valence. Il n'est déjà plus qu'une réalisation de son total de l'an passé en Liga. De quoi faire réfléchir les différentes parties ?