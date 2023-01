OL : Laurent Blanc revient sur la polémique Dejan Lovren

En quête d’un défenseur central, l’OL a officialisé il y a quelques jours l’arrivée de Dejan Lovren. Le défenseur croate de 33 ans fait son grand retour à Lyon près de dix ans après son départ. Mais le défenseur du troisième du dernier Mondial fait polémique depuis quelques semaines après avoir chanté la chanson d’un chanteur néo-nazi et après avoir effectué un salut fasciste. En conférence de presse, Laurent Blanc a été invité à revenir sur cette polémique. Le technicien français a décidé de ne parler que du sportif.

«Pour moi, c’est une bonne recrue. Il peut amener de l’expérience et il sait parler français. Pour être un leader, il faut parler notre langue. En termes de joueur, c’est une bonne recrue. Il n’y a qu’à voir sa carrière. Lovren remplissait ce qu’on recherchait. Son chant ? C’est un chant nationaliste de son pays. Pour le reste, je ne peux pas parler à sa place. Moi, j’ai vu la chose qu’il pouvait amener au club, c’est une bonne recrue. J’ai vu un homme respectueux, pareil avec sa famille. Mais il faudra lui poser la question si vous voulez une réponse. Certaines choses choquent, mais on n’est que des joueurs de football, on n’est pas là pour parler de choses bien plus graves.»

