Tottenham : José Mourinho se donne un nouveau surnom

Autoproclamé The Special One à son arrivée en Angleterre, sur le banc de Chelsea, en 2004, José Mourinho s'est donné un nouveau surnom ces dernières heures au cours d'un entretien accordé au média chinois Tencent Sports.

«Maintenant, je suis The Experienced One. J'ai beaucoup d'expérience. Tout ce qui m'arrive dans le football aujourd'hui est maintenant du déjà vu, j'ai déjà tout connu par le passé. (...) Pour entraîner, tu n'as besoin que de ton cerveau, engranger de l'expérience et des connaissances ne peut que te rendre meilleur», a confié le manager de Tottenham, auteur d'un bon début de saison avec les Spurs (2es de Premier League et leader de sa poule de Ligue Europa).