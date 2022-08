Le Barça devrait accueillir deux nouvelles recrues

Alors que les rumeurs concernant l'impossibilité du club à enregistrer ses nouvelles recrues vont bon train, El Chiringuito indique, pour sa part, que les Catalans attendraient encore deux arrivées avant la fin du mercato. Et ce sont déjà connus du grand public à des postes où les Catalans veulent se renforcer.

Déjà connus, les noms de Bernardo Silva et de Marcos Alonso continuent à être évoqués. Le premier serait plus proche que jamais de rejoindre Barcelone et serait donc l'un des gros coups de ce mercato d'été, tandis que le second pourrait même être présenté dès la semaine prochaine dans le média espagnol.