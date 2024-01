Débuts ratés pour le duo Messi-Suarez à l’Inter Miami

Il y a un mois, Luis Suarez rejoignait ses amis Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets à l’Inter Miami. L’Uruguayen est très attendu pour ses débuts officiels, comme en témoigne les ventes de billets en six minutes pour le premier match de la saison. Mais en attendant, l’Inter Miami se prépare pour la saison et a joué un match amical contre l’équipe nationale de Salvador hier. Et les quatre anciens barcelonais ont démarré la rencontre.

Ils n’ont joué qu’une seule période, sûrement pour un manque de rythme étant donné que l’équipe a repris l’entraînement il y a quelques jours seulement. En revanche, le duo infernal n’a pas trouvé la mire en 45 minutes, la meilleure occasion revenant à Messi, en vain. Au final, les deux formations se sont quittées dos à dos (0-0). L’Inter Miami continuera son parcours international en Arabie saoudite, au Japon et à Hong Kong.