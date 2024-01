Inter Miami : Lionel Messi et Luis Suárez ont cassé la billetterie en 6 minutes

Après une décevante 14e et avant-dernière place de Conférence Est de MLS, l’Inter Miami remet le pied à l’étrier. Si la saison ne reprendra officiellement qu’en février, le club floridien a déjà entamé sa préparation. Forcément, avec, dans ses rangs Lionel Messi et sa nouvelle star Luis Suarez, arrivée cet été librement après la fin de son contrat à Grêmio.

Et à en croire les informations du média argentin TyC Sports, les deux joueurs déchaînent déjà les passions. La publication rapporte que les places pour le duel entre Miami et le Los Angeles Galaxy, le 25 février, a en effet vu ses places s’écouler en l’espace de 6 minutes. Certains billets en place VIP auraient été vendus pour plus de 900$ (environ 820€). La saison passée, le duel entre ces deux clubs avait notamment attiré Lebron James ou encore Tom Holland.