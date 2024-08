Juan Cuadrado se relance à l’Atalanta Bergame

En fin de contrat avec l’Inter Milan et libre de tout contrat, Juan Cuadrado (36 ans) va rester en Serie A. L’expérimenté colombien, auteur de 12 matches (2 buts / 2 passes décisives) lors du précédent exercice, va tenter une nouvelle aventure italienne, lui qui était déjà passé par l’Udinese, la Fiorentina et la Juventus notamment. Le milieu droit s’est engagé pour seulement une saison avec le DEA, qui a confirmé son arrivée ce lundi.

«L’Atalanta BC est heureux d’annoncer que pour la saison en cours, 2024/25, Juan Guillermo Cuadrado Bello portera le maillot Nerazzurri. L’ailier droit colombien de 36 ans peut se targuer d’un palmarès enviable, qui comprend 6 titres de champion, 4 Coupes d’Italie et 3 Super Coupes d’Italie, mais aussi une Premier League et une Coupe de la Ligue anglaise. Tout le Club souhaite la bienvenue à Juan et lui souhaitent la meilleure satisfaction - personnelle et collective - sous le maillot Nerazzurri», précisent les Champions d’Europe en titre.