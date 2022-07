Mathieu Valbuena victime des incendies en Gironde

Joueur de l'Olympiacos, Mathieu Valbuena (37 ans) reste attaché à la France et notamment à la Gironde, lui qui est né à Bruges, dans la banlieue bordelaise. Le milieu de terrain international tricolore (52 capes, 8 buts) est copropriétaire depuis 9 ans d'un camping, Pyla-Camping, qui est situé à proximité de la Dune du Pilat. Alors qu'un violent incendie a ravagé la Gironde, son site a été détruit et il est revenu avec tristesse sur les événements pour Le Parisien : «ce sont des images terribles et c’est très triste de voir ces hectares et ces hectares de forêt partir en fumée. Cette journée de lundi était redoutée avec la chaleur et des fortes rafales de vent qui n’arrangeaient rien. C’est difficile dans ces conditions d’arrêter ces feux de La Teste et de Landiras, mais l’essentiel reste bien évidemment que tout le monde soit en sécurité.»

Totalement abattu par la situation, il a eu du mal à cacher ses émotions face aux terribles événements : «c’est une grande tristesse. Je possède cette affaire depuis 2013 avec un associé [...] J’ai beaucoup de mal à réaliser qu’il n’y a plus rien aujourd’hui. Je n’aurais jamais pu imaginer que ça irait jusque-là. C’est un site classé, qui dépasse les frontières, avec beaucoup de Français et d’étrangers qui venaient camper ou simplement voir la dune du Pilat. Ça fait mal…» L'ancien joueur de Marseille et de Lyon a aussi tenu à remercier les pompiers pour leur intervention qui a permis de lutter contre une plus grande propagation des incendies.