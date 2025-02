Gian Piero Gasperini va bientôt quitter l’Atalanta

Gian Piero Gasperini et l’Atalanta, c’est visiblement bientôt terminé. En poste depuis 2016, le coach italien a expliqué en conférence de presse qu’il vivait ses derniers mois à la tête de la Dea. «Je ne pense pas que je prolongerai mon contrat. On verra si on s’arrête en juin prochain ou à la fin de mon contrat» révèle celui qui est lié au club de Bergame jusqu’en 2026.

L’Atalanta vient d’être éliminé lors des barrages de Ligue des Champions face à Bruges. L’après match où l’entraîneur a critiqué Ademola Lookman après son pénalty raté a laissé des traces au sein de l’équipe et du vestiaire. «Il y a un début et une fin, on verra à la fin de l’année s’il faut partir ou rester mais il n’y aura certainement pas d’autres prolongations…» La fin d’une époque se rapproche.