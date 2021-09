FC Barcelone : Ronald Koeman maintenu... pour l'instant

L’avenir de Ronald Koeman pose beaucoup de questions en Espagne. Déjà annoncé sur la sellette, le Néerlandais a livré une conférence de presse inattendue mercredi avant la rencontre contre Cadix. Koeman est resté trois minutes, le temps de lire un communiqué puis de s’en aller. Joan Laporta a depuis apporté son soutien à son entraîneur, tout comme Ramon Planes, secrétaire technique du club.

La suite après cette publicité

« Koeman sera-t-il présent dimanche ? Je pense que oui, c'est notre entraîneur et nous devons le soutenir. L'entraîneur fait l'objet d'un examen constant », a-t-il déclaré, rapporte AS. Le coach néerlandais ne semble donc pas en danger pour le moment, même si les Blaugranas auraient d’ores et déjà quatre pistes pour le remplacer : Roberto Martinez, Thierry Henry, Albert Capellas et Erik ten Hag.