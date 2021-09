FC Barcelone : les 4 coachs suivis pour l'après-Koeman

La suite après cette publicité

La situation semble de plus en plus tendue à Barcelone. Si les résultats de l'équipe en Liga restent plutôt honnêtes sur ce début de saison, Ronald Koeman semble clairement en danger, et la direction lui aurait déjà fixé un ultimatum de trois rencontres pour obtenir des résultats, mais surtout pour améliorer le jeu produit par l'équipe. La relation avec Laporta se serait également considérablement dégradée.

Le président a ainsi déjà une liste de potentiels remplaçants selon le quotidien ARA. Ils sont quatre au total, et le premier nom ne surprendra personne puisqu'il s'agit de Xavi Hernandez. Depuis plusieurs années déjà, celui qui a été l'un des principaux artisans du meilleur Barça de l'histoire est annoncé sur le retour en tant que coach, et ce fantasme de beaucoup de fans et journalistes pourrait se concrétiser bientôt.

De jolis noms

Vient ensuite un autre entraîneur déjà annoncé dans le viseur du Barça : Roberto Martinez, le sélectionneur belge. Ses méthodes plaisent beaucoup en Catalogne, même si un départ dans les prochains mois s'annonce difficile en raison de sa situation contractuelle et du Mondial 2022 qui viendrait bientôt. La possible présence de Thierry Henry dans son staff à Barcelone est aussi un atout de poids. Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, plaît aussi beaucoup en Catalogne.

Pour le jeu que développent ses équipes, mais aussi parce qu'il est "validé" par Pep Guardiola, dont l'avis compte toujours beaucoup à Barcelone. Enfin, vient Albert Capellas, qui est déjà au club. Cruyffiste convaincu, il est revenu en Catalogne cet été pour travailler avec La Masia, le centre de formation blaugrana. Son expérience au plus haut niveau reste cependant limitée, puisqu'il n'a jamais été coach de club, et ne compte qu'une vraie expérience, celle d'entraîneur des Espoirs Danois. Affaire à suivre...