Thiago Silva ne comprend pas la décision du PSG...

Après huit saisons de bons et loyaux services, Thiago Silva (35 ans) quittera le Paris SG cet été. Le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, l'a confirmé à nos confrères du Journal du Dimanche. Une décision, annoncée par téléphone quelques jours plus tôt à l'intéressé, qui ne l'enchante pas franchement.

La suite après cette publicité

"O Monstro", qui possède la nationalité française, avait bel et bien l'intention de rester à Paris. «Il est dépité et attristé par la tournure des événements. Il aime le PSG, il adore Paris, il vit ça comme un déchirement ce choix pour lui et sa famille», fait-on savoir dans son entourage à RMC Sport.

La Ligue des Champions comme cadeau d'adieu

Encore performant (21 apparitions en L1 cette saison), le capitaine parisien, apprécié de son coach Thomas Tuchel, ne comprend toujours pas, d'autant qu'il était prêt à faire des efforts - «mais pas des sacrifices» - sur le plan salarial. «Cette saison, il se sentait au top avant le Covid-19. Il avait faim et, même s’il a 35 ans, il se sent très en forme et il a du mal à comprendre cette décision», explique-t-on chez ses proches.

L'international brésilien (89 sélections, 7 buts), remonté, entend tout de même terminer son parcours parisien en donnant tout pour décrocher la Ligue des Champions. «On le sent démuni mais pas pour autant démotivé. Une colère mais aussi l’envie de la gagner», révèle un de ses proches dans le vestiaire parisien. Il sera ensuite temps pour lui de penser à la suite, qu'il envisage en Europe, histoire d'être dans le radar de la Seleção pour le Mondial 2022 au Qatar.