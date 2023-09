Chelsea va encore faire une folie pour un jeune crack norvégien

Depuis l’arrivée de Todd Boehly, Chelsea a décidé d’enchaîner les folies sur le marché des transferts. La direction des Blues dépense sans compter et a d’ailleurs dépassé le milliard d’euros dépensés en trois fenêtres du mercato. Pourtant, cela n’empêche pas l’effectif d’avoir certains manques notamment en raisons de certaines blessures. Surtout, Chelsea a décidé de cibler les joueurs à fort potentiel et n’hésite donc pas à prospecter partout pour arracher la future pépite du football moderne.

Dans ce sens, lors de l’ultime journée, la formation de Mauricio Pochettino a tenté de s’offrir la nouvelle pépite du football norvégien Antonio Nusa en formulant une offre de 30 millions d’euros selon Sky Sports. Le jeune ailier de tout juste 18 ans évolue du côté du Club Brugges. La saison dernière, à 17 ans, il avait enchaîné les titularisations avec son club et terminé la saison avec 34 matches, 2 buts et 2 passes décisives. Cette saison, il commence très fort puisqu’après un bon début de saison en D1 belge, il a connu sa première sélection avec la Norvège qu’il a ponctuée d’un premier but.

Le joueur ne veut pas bruler les étapes

Après sa première sélection XXL, Antonio Nusa a confirmé au micro de la télévision norvégienne TV2 qu’il avait bien refusé Chelsea lors de la dernière journée du mercato. «J’avais reçu tellement de messages. Mais je savais déjà que j’allais rester à Bruges. Je l’avais déjà clairement affirmé au début de l’été. Devenir d’abord un titulaire régulier du Club, puis réfléchir à la prochaine étape de ma carrière. Même si je dois admettre que j’ai parlé un moment avec le Club après cette offre de Chelsea. Même alors, nous étions sur la même longueur d’onde. Aucun problème. Je savais ce que je devais faire : rester. 30 millions d’euros, c’est bien sûr beaucoup d’argent. Mais je n’y pense pas. Cela ne ferait que me distraire», a-t-il ainsi confié.

Un message clair qui ne devrait pas dissuader non plus Chelsea. Selon les informations de Sky Sports et confirmées par la presse belge dont HLN, les Blues devraient repasser à l’action en janvier prochain. La direction londonienne continue de suivre attentivement ses performances et semble déterminée à se l’offrir, quitte à formuler une offre plus conséquente. Mais il y aura de la concurrence, car la presse anglaise rapporte que plus de 20 clubs suivent actuellement ses performances dont… Arsenal qui aimerait bien doubler son rival dans cette course à la pépite norvégienne.