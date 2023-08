Affaire Rubiales : Luis de la Fuente monte au créneau après la polémique

Luis Rubiales est dans l’oeil du cyclone depuis la finale de la Coupe du Monde féminine. Après la victoire de la sélection ibérique, le président de la Fédération espagnole de football a eu un comportement déplacé envers Jenni Hermoso. Mais après quelques jours qui ont déchaînés les passions de l’autre côté des Pyrénées, le dirigeant de 46 ans, qui accuse la principale intéressée de mentir notamment, s’accroche à son poste malgré la suspension à titre provisoire demandée par la FIFA. Et le président de l’instance pourrait être encore un peu plus fragilisé après la sortie de Luis de la Fuente, l’entraîneur de la sélection espagnol masculine. «Je condamne sans réserve le comportement erroné et inapproprié du Président de la RFEF lors des actes susmentionnés», a-t-il notamment confié en préambule. Luis de la Fuente est ensuite revenu sur la situation polémique tout en rappelant qu’il s’agissait d’un comportement inapproprié.

«Les actions de Luis Rubiales n’ont pas respecté le protocole minimum qui devrait être suivi dans ces actes de célébration, et ne sont ni édifiantes ni appropriées pour une personne qui représentait l’ensemble du football espagnol. Il a lui-même reconnu publiquement le caractère inapproprié de son comportement», a ensuite lâché le technicien espagnol avant de conclure sur les dommages collatéraux de cette triste affaire : «j’espère que cet épisode désagréable prendra fin le plus rapidement possible pour le bien du football espagnol et que les organes compétents prendront les décisions qui s’imposent dans les plus brefs délais. Je regrette profondément les événements qui se sont produits et, en particulier, qu’ils aient détourné l’attention de ce qui est vraiment important : l’exploit sans précédent réalisé par le football féminin espagnol, dont nous devrions tous être très fiers.» Une nouvelle sortie explosive qui devrait faire des étincelles en Espagne.