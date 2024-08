Serie A : la Juventus de Thiago Motta a écrasé Côme

Suite et fin de la première journée de Serie A ce lundi soir avec deux rencontres au programme. Après la très belle victoire de l’Atalanta à Lecce, c’est la Juventus, désormais entraînée par Thiago Motta, qui faisait sa rentrée des classes. À domicile dans le Piémont sur la pelouse du stade de l’Allianz Stadium, les troupes de Thiago Motta se devaient de faire le plein de confiance contre le promu Côme, auteur d’un mercato surprenant qui dépense sans compter pour offrir à l’entraîneur Cesc Fabregas tous les éléments nécessaires pour maintenir le projet sportif dans l’élite sportive.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Juventus 3 1 3 1 0 0 3 0 18 Côme 0 1 -3 0 0 1 0 3

Pour cette affiche, la Vieille Dame alignait certaines de ses recrues telles que Khéphren Thuram, Juan Cabal, Andrea Cambiaso et Michele Di Gregorio dans les cages. Et une chose est sûre : le piège a été évité pour les Bianconeri qui ont souhaité la bienvenue au club de Côme. En effet, le jeune Samuel Mbangula, titularisé par Motta, a ouvert le score (23e), avant que Timothy Weah ne vienne doubler la mise avant la pause (45e+1). En seconde période, Dušan Vlahović croyait y aller de son but au retour des vestiaires mais la VAR a annulé sa réalisation (48e). C’est Andrea Cambiaso qui a inscrit le dernier but de la Juve (90e+1) pour sceller la victoire (3-0).