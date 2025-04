PSG : Luis Enrique donne la recette de sa gestion parfaitefzit

Voilà un 4e match consécutif sans marquer pour Ousmane Dembélé, qui nous avait habitué à aligner les buts en 2025. Muet face à Nantes (1-1) ce mardi en match en retard de la 29e journée de Ligue 1, alors même qu’il était titulaire, l’attaquant a montré quelques signes d’agacement sur le terrain et lors de sa sortie. Cela n’inquiète pas vraiment son entraîneur, qui voit les prochaines échéances à venir. Il a estimé en conférence de presse que la frustration de son joueur passait après le reste.

«Chacun gère ses émotions comme il peut, comme il sait et comme il veut. Mon objectif comme entraîneur est que mes joueurs soient au meilleur de leur forme. Je ne peux pas y arriver avec tous les joueurs parce que ce n’est pas possible. Il s’agit de gérer les matchs en fonction de ce qu’il se passe. Nous devons évidemment tous avoir envie que le PSG gagne et il ne nous reste qu’un mois de compétition. Qu’un joueur soit frustré après un match, ça m’est égal.»