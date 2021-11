D1 Arkema : le Paris Saint-Germain sombre face à l'Olympique Lyonnais

Le terrain reprenait ses droits ce dimanche soir en D1 Arkema. Après une semaine agitée sur le plan extra-sportif, le Paris Saint-Germain (2e) se déplaçait sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (1er) au Groupama Stadium, pour le compte de la huitième journée de championnat. Une rencontre potentiellement déjà décisive pour le titre, car les deux équipes étaient à égalité au coup d'envoi avec 21 points. Les Lyonnaises se mettaient les premières en évidence, lancée en profondeur par Morroni, Malard se présentait seule face à Votikova, mais tardait trop et voyait sa frappe sortie par la gardienne du PSG (6e). Dans la foulée, les Parisiennes se procuraient une situation dangereuse, à la suite d'un centre de Baltimore, mais la défense de l'OL parvenait à se dégager en catastrophe (8e). Les joueuses de Sonia Bompastor prenaient finalement l'avantage sur penalty, transformé par Macario (1-0, 14e), avant de doubler la mise quelques minutes plus tard. Van de Donk coupait au premier poteau un très bon ballon de Bacha et trompait Votikova (2-0, 17e).

La suite après cette publicité

Le cauchemar continuait pour le PSG, en position de dernière défenseuse, Lawrence était expulsée pour une faute sur Malard (27e). À 10 contre 11, les Parisiennes ne parvenaient plus à mettre le pied sur le ballon et étaient acculées sur leur but. Après de multiples occasions, Malard finissait par marquer, à la suite d'un corner de Bacha (3-0, 53e). Une nouvelle fois sur corner, Egurrola trouvait à son tour le chemin des filets (59e). En fin de match, Ilestedt parvenait tout de même à sauver l'honneur et à réduire l'écart au score (4-1, 75e), avant qu'Hegerberg ne s'offre un doublé (5-1, 79e ; 6-1, 82e). Avec cette victoire, les Lyonnaises prennent seules la tête du championnat. Elles comptent trois points d'avance sur leur adversaire du soir et six sur le Paris FC, troisième. Lors de la prochaine journée, l'OL ira défier le GPSO Issy, le PSG recevra Reims.

Le classement de la D1 Arkema

Les compositions officielles au coup d'envoi

Olympique Lyonnais