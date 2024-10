Ligue 1 : Lille renverse Toulouse après son succès face au Real Madrid

Trois jours après sa belle victoire face au Real Madrid en Ligue des champions, Lille recevait Toulouse pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, au stade Pierre Mauroy. Face aux Toulousains, Bruno Genesio avait réalisé quatre changements dans son 4-2-3-1, par rapport au onze de départ de ce mercredi. En cas de victoire, les Lillois revenaient à un point de l’Olympique de Marseille, tenu en échec par Angers ce vendredi. De leur côté, Carles Martínez Novell et ses hommes étaient en quête d’une première victoire à l’extérieur, cette saison.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 13 7 5 4 1 2 13 8 16 Toulouse 5 7 -4 1 2 4 6 10

Dans un début de match dominé par des Toulousains plus frais physiquement, les Lillois ont multiplié les fautes et les mauvaises transmissions. La première tentative dangereuse du LOSC était signée Edon Zhegrova, dont la frappe est passée juste à côté du poteau gauche de Guillaume Restes (23e). Thomas Meunier a également tenté sa chance avec une tête sur corner, passée juste au-dessus de la cage toulousaine (27e). Mais c’est Toulouse qui a finalement débloqué la situation, après un bon travail de Gboho sur son côté gauche, qui centrait pour Dønnum. La frappe du Norvégien était contrée, mais le ballon arrivait dans les pieds d’Aboukhlal, dont le but était validé par la goal-line technology (39e). Lille a tenté de revenir au score avant la pause, avec un coup franc de Gomes, boxé par Restes (45e).

À lire

Équipe de France : Bruno Genesio répond à Didier Deschamps sur l’absence de Lucas Chevalier

Mitchel Bakker donne la victoire au LOSC

Au retour des vestiaires, Bruno Genesio a fait rentrer Ayyoub Bouaddi et Tiago Santos à la place d’André Gomes et de Meunier, en difficulté dans le premier acte. Les Toulousains étaient eux revenus avec les mêmes intentions offensives et ont failli faire le break sur cette reprise de volée de King. Mais Chevalier s’était rapidement couché (48e). Dans la foulée, David manquait la balle du 1-1 de la tête, après un excellent centre de Zhegrova (49e). Les efforts du LOSC ont finalement payé, grâce à la magnifique louche de Sarahoui pour Gomes, qui battait Restes d’une reprise de l’extérieur (57e). Peu de temps après, Joshua King a eu la balle du 2-1, mais l’avant-centre de 32 ans a trop poussé sa balle en arrivant lancé dans la surface et a perdu son duel contre Lucas Chevalier (60e).

La suite après cette publicité

C’est finalement un remplaçant qui a donné la victoire au LOSC. Entré en jeu à la place de Gudmundsson, Mitchell Bakker s’en est allé dans la profondeur avant d’ajuster Restes d’un sublime ballon piqué (74e). Un but qui a été d’abord refusé pour une éventuelle position de hors-jeu, avant d’être validé par la VAR. Malgré la pression mise par Toulouse en fin de partie, le LOSC a tenu et s’est finalement imposé (2-1) pour conclure une magnifique semaine. Ce succès permet aux Lillois de prendre provisoirement la 4e position, en attendant la rencontre entre Reims et Montpellier, ce dimanche. Toulouse, défait pour la quatrième fois de la saison, reste à la 16 place.