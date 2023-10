La Juventus lance son énorme chantier des prolongations

Le climat s’adoucit doucement à la Juventus. Après l’affaire des fausses plus-values de l’an passé, qui lui a amputé des points au classement, puis celle de dopage de Paul Pogba en début de saison, et désormais de Nicolò Fagioli qui a écopé de 7 mois de suspension de toute activité sportive professionnelle après des paris illégaux, la Vieille Dame se concentre sur le terrain. Ça lui réussit plutôt bien en ce moment puisqu’elle est 3e de Serie A avec une seule petite défaite. Plus stable sportivement, les négociations avancent aussi en coulisse.

On parle ici d’un très vaste chantier de prolongations qui est lancé depuis le début de la saison. Il y a trois jours, c’est Federico Gatti qui prolongeait jusqu’en 2028. Le défenseur commence à devenir une valeur sûre des Bianconeri. Il n’est en réalité que la première signature d’une longue liste. Mal en point financièrement, la Juve ne peut pas faire de folie sur le marché des transferts. Elle doit donc passer par des solutions maisons et ça tourne plutôt en sa faveur à en croire La Gazzetta dello Sport.

La Juve mise sur ses jeunes

En fin de contrat à la fin de la saison, Adrien Rabiot a ouvert les discussions. D’après le journal au papier rose, une rencontre doit avoir lieu prochainement avec la mère, Véronique Rabiot, du milieu de terrain. Le Français est devenu au fil des mois la référence de l’entrejeu turinois. On parle d’un possible arrangement jusqu’en 2027, comme Fabio Miretti, qui a déjà prolongé cet été. Lui aussi lié aux Piémontais jusqu’à cette date, Bremer est devenu le taulier de la défense et devrait se voir proposer un nouveau contrat d’ici la fin de la saison.

Avec ces cadres, la Juventus prépare déjà l’avenir. Elle dispose de pas mal de jeunes pousses dans son effectif, qui ne demande qu’à éclore comme Kenan Yıldız (18 ans) et Dean Huijsen (18 ans), tous les deux prolongés jusqu’en 2027 récemment. Les jeunes mais déjà expérimentés Timothy Weah (23 ans) et Andrea Cambiaso (23 ans) doivent servir de relais entre les générations. Plus étonnant encore, la confiance en Nicolò Fagioli (22 ans, sous contrat jusqu’en 2026) est maintenue en dépit des récentes actualités. La Juventus souhaite le prolonger de deux ans. L’avenir s’écrira avec lui.