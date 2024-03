Liverpool : Luis Díaz vers un départ surprise

Cette saison Luis Díaz est un des hommes de base de Jürgen Klopp à Liverpool. Installé à gauche de l’attaque, le Colombien n’a pas d’excellentes statistiques avec 6 buts, 3 passes décisives en 25 matchs disputés en Premier League. Mais il a la confiance de son coach et réalise sa meilleure saison depuis son arrivé en Angleterre. Selon SunSport, plusieurs clubs espagnols aimeraient attirer l’attaquant de 27 ans. Son avenir dépendrait de celui de Mohamed Salah.

La suite après cette publicité

Si les Reds parviennent à prolonger leur meilleur joueur de 31 ans, en fin de contrat l’année prochaine, ils seront prêts à écouter les offres. Les possibilités offensives sont nombreuses avec Darwin Núñez (24 ans), Cody Gakpo (24 ans) et Diogo Jota (27 ans). Avec la volonté de faire encore plus confiance aux jeunes comme Harvey Elliott (20 ans), qui a déjà beaucoup de temps de jeu, Kaide Gordon (19 ans), Jayden Danns (18 ans) et Lewis Koumas (18 ans). Arrivé il y a deux ans à Liverpool pour plus de 43 millions d’euros, Luis Díaz vit peut-être ses derniers mois dans le nord de l’Angleterre.