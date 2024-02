Liverpool : Jayden Danns, le nouvel ovni des Reds

Contre mauvaise fortune, bon cœur. Enseveli par une avalanche de forfaits (Alisson, Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Jota, Salah, Nunez…), Jürgen Klopp n’a pas hésité, ces dernières semaines, a pioché parmi les jeunes pousses de l’académie liverpuldienne. De Lewis Koumas à Ben Doak en passant par Kaide Gordon, Bobby Clark, James McConnell, Stefan Bajectic ou encore Trey Nyoni, le technicien allemand ne s’est ainsi pas apitoyé sur son sort. Bien au contraire. «Oui, nous avons dû nous adapter, mais franchement, c’était plus marrant que problématique», avait d’ailleurs assuré l’ancien coach du Borussia Dortmund quelques instants avant la finale de League Cup remportée, dimanche soir, 1-0 en prolongation, contre Chelsea. Porté par ses "kids" (les gamins), comme il les appelle, le manager de 56 ans - qui a d’ores et déjà annoncé son départ en fin de saison - peut aujourd’hui s’appuyer sur un réservoir impressionnant. «En prolongation, c’était les kids de Klopp contre les ‘’bottle jobs’’ (expression anglaise désignant les équipes qui s’effondrent constamment sous la pression, ndlr) bleus à un milliard de livres», avait, de son côté, taclé Gary Neville, ex-gloire de Manchester United, en référence au montant investi en transferts par Chelsea depuis 2022.

La suite après cette publicité

Des débuts en Premier League, un trophée et un doublé…

Symbole de ces adolescents au printemps de leur vie, Jayden Danns (18 ans) illustre, lui aussi, le vent de fraîcheur soufflant actuellement sur l’Angleterre. Attaquant formé à Liverpool, le droitier d’1m83 est également passé de l’obscurité à la célébrité en un temps record. En une semaine, celui qui a rejoint les bords de la Mersey en juillet 2022 a ainsi fait ses débuts avec l’équipe première, le 21 février dernier, remporté la League Cup face aux Blues, dimanche, et inscrit ses deux premiers buts, mercredi soir, contre Southampton. Une ascension express poussant alors son entraîneur à le comparer à un certain Luke Littler, qui a atteint la finale du championnat du monde de fléchettes à l’âge de 16 ans. «Je comprends tout à fait l’excitation, mais c’est un peu comme la nouvelle sensation des fléchettes, c’est bien pour ce soir mais à partir de demain, laissez les garçons dans leur coin, s’il vous plaît. Et ne demandez pas : où sont-ils maintenant ? Où sont-ils maintenant ? Où sont-ils maintenant ?» tempérait, à ce titre, Jürgen Klopp. Peu enclin à l’idée de s’enflammer au sujet de sa nouvelle pépite, le technicien allemand passé par Mayence ne souhaite, en effet, pas griller les étapes pour ses jeunes cracks. Et pour cause… Huit jours plus tôt, Danns n’était même pas le footballeur le plus célèbre de sa propre famille…

À lire

FA Cup : Liverpool élimine Southampton grâce à ses jeunes

Évoluant jusqu’alors sous le maillot des équipes jeunes de Liverpool, l’international espoir anglais (6 sélections), fils de Neil Danns, n’en est qu’aux prémices de son histoire. Auteur de 16 buts et 4 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues passés avec les U18/U21 depuis le début de la saison, le numéro 76 des Reds a vu ses efforts récompensés. Appelé à plusieurs reprises dans le groupe professionnel, notamment pour compenser les nombreux pépins physiques de l’équipe première, Danns a finalement fait ses débuts en Premier League le 21 février dernier. Succédant à Luis Díaz pour les derniers instants de la rencontre face à Luton (4-1), l’un des nombreux gamins liverpuldiens a ainsi pu profiter de l’ambiance historique régnant à Anfield. Une nouvelle fois appelé par son coach, dimanche dernier, face à Chelsea, il n’a d’ailleurs pas tardé avant de confirmer ce baptême de l’air. Envoyé à la pointe de l’attaque, du haut de ses 18 ans, Danns ne s’est pas, non plus laissé intimider par les 90 000 places de Wembley, véritable temple du football anglais dans le nord de Londres. «Il aurait pu marquer deux fois aujourd’hui en finale de Coupe de la Ligue, c’est complètement dingue», plaisantait, à ce titre, Klopp en après-match. Une maturité déroutante, une nouvelle, confirmée, mercredi soir face à Southampton lors du 5e tour de la FA Cup.

La suite après cette publicité

Quid de l’avenir ?

Lancé peu après l’heure de jeu à la place de Lewis Koumas, autre prodige des Reds qui avait ouvert le score, Danns s’est offert le luxe d’un doublé face au Kop (73e, 88e) pour valider la qualification des siens en quart de finale de la FA Cup où ils croiseront la route de leur grand rival Manchester United. «C’est un rêve qui devient réalité. Je suis supporter du club depuis ma naissance. C’est incroyable d’entrer en jeu et de marquer au Kop End, mais je n’ai pas l’impression que c’est vrai. J’ai l’impression d’être dans un film. Le deuxième but a été une pure joie, je n’avais pas l’impression qu’il pouvait venir à moi, je me contentais d’un seul but», reconnaissait l’intéressé au coup de sifflet final. «Il s’agit de talents exceptionnels, mais il n’est pas naturel qu’un garçon de 18 ans soit aussi calme et qu’il se contente d’envoyer le ballon au fond des filets. Sur le deuxième but, je m’attendais à ce qu’il soit là parce qu’il a vu que le gardien ne pouvait pas prendre le ballon quand Conor a frappé. Il arrive vraiment dans ces moments-là à faire la différence. C’est la preuve qu’il a du flair», se réjouissait de son côté Klopp. Une chose est sûre, celui qui ne s’était jamais entraîné avec l’équipe première de Liverpool avant le 26 janvier dernier continue de bluffer tout son monde. Il a un instinct de buteur, je n’en doute pas, ajoutait par ailleurs le technicien des Reds avant d’envoyer un message à sa direction pour le futur…

«Nous avons dit à plusieurs reprises que l’avenir ne semblait pas trop mauvais, mais j’espère que les gens ne l’oublieront pas lorsque la fenêtre des transferts s’ouvrira. Nous avons déjà quelques joueurs très prometteurs, alors ne leur fermons pas la porte avec 12 recrutements», conseillait notamment le manager allemand qui s’apprête à quitter les Reds. Avec un joueur efficace face au but, à l’aise dans les petits espaces, intelligent dans ses déplacements et qui semble doté d’un certain magnétisme ramenant, sans cesse, le ballon dans ses pieds, Liverpool peut légitimement miser sur un avenir radieux. Reste désormais à savoir comment Jürgen Klopp, puis son successeur, utiliseront Jayden Danns lorsque Mohamed Salah, Darwin Nunez et consorts reviendront en forme. Sera-t-il directement renvoyé chez les jeunes ? Aura-t-il cette capacité à confirmer au plus haut niveau et ainsi jouer les rôles de super-subs ? Si ces interrogations sont également valables pour Koumas, Doak, Gordon, Clark, McConnell, Bajectic ou encore Nyoni, l’avant-centre des Reds profite, pour l’heure, de son destin rêvé, qui plus est dans une saison où Klopp aura besoin de toutes ses forces pour poursuivre sa quête finale de quadruplé, avec la Premier League et la Ligue Europa dans le viseur, d’ici mai. Prochaine occasion de rester en haut de l’affiche pour Jayden Danns ? Dès samedi, sur la pelouse de Nottingham Forest, à l’occasion de la 27e journée de Premier League.