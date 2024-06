France - Canada : les compositions probables

La dernière avant les choses sérieuses. Avant d’entamer l’Euro 2024 en Allemagne, les Bleus de Didier Deschamps ont rendez-vous avec le Canada, à Bordeaux (21h15), pour un deuxième match de préparation et après la large victoire contre le Luxembourg (3-0). Face à un adversaire avec plus de répondant et des stars mondiales, l’équipe de France va devoir monter en gamme pour assurer un bon résultat avant d’affronter l’Autriche pour son match d’ouverture.

La suite après cette publicité

Didier Deschamps va donc opter pour une composition qui devrait ressembler à l’équipe type que l’on verra en Allemagne. Et pour ce qui est de la défense centrale, le sélectionneur français compte reconduire Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano, avec Jules Koundé et Théo Hernandez sur les ailes et devant Mike Maignan. Au niveau de l’entre-jeu, N’Golo Kanté, plutôt bon contre le Luxembourg, a été encore titularisé devant la défense française.

À lire

L’OGC Nice répond à la supposée vente du club par INEOS

Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga alignés

Le milieu de terrain d’Al-Ittihad évoluera aux côtés d’Eduardo Camavinga, préféré à Warren Zaire-Emery, alors qu’Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot ne sont pas encore opérationnels. Ils évolueront avec Antoine Griezmann, devant eux. Pour compléter ce 4-3-3, Didier Deschamps va reconduire Kylian Mbappé et Marcus Thuram en attaque et a décidé d’aligner l’autre Parisien, Ousmane Dembélé, avec eux. Pour sa dernière en France, avec les Bleus, Olivier Giroud devrait donc débuter depuis le banc.

La suite après cette publicité

De son côté, le Canada de Jesse Marsch évoluera dans un 4-4-2 avec Alphonso Davies en tant que latéral gauche. Devant lui, on retrouvera notamment Ismaël Koné (Watford), Stefen Eustaquio (Porto) ou encore la pépite Tajon Buchanan de l’Inter Milan. Pour compléter l’effectif, on retrouvera en attaque l’attaquant de Majorque, Cyle Larin, qui évoluera avec le buteur du LOSC Jonathan David. Un adversaire avec quelques noms de taille pour les Bleus.