L'AS Monaco justifie le choix Kevin Volland

Avec le retour d'Islam Slimani à Leicester City, l'AS Monaco était à la recherche d'un nouvel attaquant pour épauler Wissam Ben Yedder, et le club du Rocher a mis la main sur Kevin Volland, qui évoluait au Bayer Leverkusen. Dans le communiqué du club, les dirigeants asémistes sont donc revenus sur ce choix, à commencer par Oleg Petrov, le vice-président : «aujourd’hui nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée de Kevin Volland. Kevin est un joueur talentueux et expérimenté, complet, avec une solide expérience en Bundesliga, en Coupe d’Europe mais aussi au niveau international. Son arrivée démontre notre volonté de renforcer l’effectif avec des profils bien précis.»

Le nouveau directeur sportif du club, Paul Mitchell, a aussi justifié ce choix, tandis que l'international allemand a signé un contrat de quatre ans en Principauté. «Le profil de Kevin est celui d’un attaquant polyvalent, capable d’occuper le poste d’avant-centre, de deuxième attaquant ou d’ailier sur les deux côtés. C’est un joueur qui travaille beaucoup pour l’équipe avec des statistiques qui illustrent son sens du but et son altruisme. Je suis convaincu que son énergie et son expérience seront des atouts très positives pour le groupe et soulignent notre volonté de développer un jeu attractif, intense et offensif», a lâché ce dernier. La première apparition de Kevin Volland avec l'ASM est désormais attendue, et ça sera peut-être le 13 septembre contre Nantes.