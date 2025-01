Manchester United prolonge Amad Diallo

C’était attendu, c’est désormais officiel. Après avoir prolongé le bail d’Harry Maguire, Manchester United a annoncé, ce jeudi, la prolongation de son jeune crack Amad Diallo. «Amad a signé un nouveau contrat qui prolongera son séjour avec Manchester United jusqu’au 30 juin 2030», précise le communiqué des Red Devils.

«Je suis vraiment fier d’avoir signé ce nouveau contrat. J’ai déjà vécu des moments incroyables avec ce club, mais il y a tellement plus à venir. J’ai de grandes ambitions dans le jeu et je veux écrire l’histoire à Manchester United. J’ai beaucoup appris depuis mon arrivée ici il y a quatre ans. Je suis très reconnaissant envers les entraîneurs et le personnel qui m’ont aidé à me développer, et envers les fans qui me poussent à avancer chaque jour. Cela a été une saison difficile pour tout le monde, mais je crois fermement que nous sommes sur la bonne voie et que l’avenir va être vraiment spécial. Je suis prêt à tout donner pour aider l’équipe et rendre à nouveau fiers nos supporters», a de son côté ajouté le principal concerné, auteur de neuf buts depuis son arrivée au club en 2021.