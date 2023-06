Ligue des Nations : la Croatie se qualifie pour la finale après sa victoire en prolongation face aux Pays-Bas

Qui pour succéder à la France au palmarès de la Ligue des Nations ? Une première partie de la réponse se décidait ce mercredi au De Kuip de Rotterdam. Pays hôte de la compétition, les Pays-Bas recevaient la Croatie dans le cadre des demi-finales du Final Four. Des Hollandais qui n’étaient passés pas loin de triompher lors de la première édition en 2019, où ils avaient atteint la finale. Pour les Croates, il s’agissait de leur première participation au Final Four depuis la création de la compétition.

Lors du début de rencontre, on assistait à une période d’observation entre les deux équipes qui ne se livraient pas totalement. Le rythme des 20 premières minutes n’était pas très élevé dans son ensemble. Plusieurs fautes techniques étaient à déplorer entre les deux nations. Au fil des minutes, les Vatreni se montraient de plus en plus dangereux sans forcément se créer d’énormes situations de but. La première opportunité venait finalement du côté des Oranje avec Teun Koopmeiners qui frappait juste au-dessus des cages après avoir été lancé en profondeur (32e). Et c’était finalement quelques minutes plus tard que la confrontation se décantait en faveur des Néerlandais. Après une splendide action collective, Donyell Malen ajustait parfaitement Dominik Livakovic d’un tir croisé (1-0, 34e). Avec cette ouverture du score, les vice-champions du monde 2018 allaient plus contrôler le cuir, tandis que les hommes de Ronald Koeman procédaient davantage en contre.

Luka Modric, toujours plus éternel

Au retour des vestiaires, les protégés de Zlatko Dalic redémarraient avec de meilleures intentions. D’entrée de jeu, Andrej Kramaric se procurait une occasion de but, mais sa frappe enroulée passait juste à côté du cadre (49e). Un bon retour sur le pré, récompensé par un pénalty obtenu après une faute de Cody Gakpo sur Luka Modric. Kramaric ne tremblait pas face à Justin Bijlow et égalisait (1-1, 55e). Après cette égalisation, on assistait de nouveau à un marquage entre les deux écuries. En bonne position, Gakpo écrasait trop sa frappe face à Livakovic (70e). Mais sur une phase quasi-arrêtée, les partenaires de Brozovic prenaient pour la première fois l’avantage dans ce match. Sur un centre à mi-hauteur de Luka Ivanusec, Mario Pasalic reprenait le ballon de volée et trompait la vigilance de Bijlow (1-2, 73e). Sans idée, les coéquipiers de Frenkie de Jong n’arrivaient pas à emballer la rencontre pour tenter de refaire leur retard. Gakpo obtenait une belle situation de but dans le money-time, mais sa volée n’était pas cadrée (90e+1). Mais les dernières secondes du temps additionnel, Noa Lang arrachait la prolongation d’une reprise de volée après un cafouillage dans la surface de réparation (2-2, 90e+6).

En début de prolongation, l’intensité retombait d’un cran. Mais d’une frappe puissante en dehors de la surface, Bruno Petkovic réveillait le De Kuip et permettait à la Croatie de repasser à nouveau en tête au score (2-3, 98e). Bien plus à l’aise dans ce premier quart d’heure de la prolongation, les Vatreni étaient tout proches de porter le coup de grâce à leur adversaire (103e, 104e). Après la pause, Lang était à nouveau en position de remettre les siens sur les bons rails, mais il ne trouvait pas le cadre avec pourtant le but ouvert (110e). Dans un duel qui s’emballait de plus en plus, Pasalic envoyait sa frappe sur la barre transversale (115e). Au bort du gouffre, les Hollandais concédaient un nouveau pénalty après une faute de Tyrell Malacia sur Petkovic. Et Modric se chargeait de tuer toute suspense en prenant à contre-pied Bijlow (2-4, 116e). Le tableau d’affichage n’évoluait finalement plus jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce succès (2-4), la Croatie se qualifie pour la finale de la Ligue des Nations ce dimanche. De son côté, les Pays-Bas joueront la petite finale ce même jour pour la troisième place. Les deux nations connaîtront leurs adversaires respectifs ce jeudi (20h45) avec la seconde demi-finale entre l’Espagne et l’Italie.