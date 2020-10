FC Barcelone : Ronald Koeman répond à la pique d'Antoine Griezmann

« Ça fait du bien, le coach sait où me mettre, je profite de la confiance du coach et de mes coéquipiers ». Mercredi soir, après Croatie-France, Antoine Griezmann avait lâché cette petite phrase au micro de TF1. Une sortie médiatique dont s'est emparée la presse espagnole, qui y a vu une pique directement adressée à Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone. En effet, depuis le début de saison en Liga, Griezmann est positionné sur le côté droit de l'attaque et peine véritablement à avoir une influence sur le jeu des siens. En équipe de France, Didier Deschamps n'a lui pas hésité à le replacer au cœur du jeu, pour le remettre en confiance. Ce qui a abouti à une bonne prestation, et à un but, face à la Croatie.

La réponse de Ronald Koeman sur ce sujet était donc attendue aujourd'hui en conférence de presse, alors que le Barça se déplace samedi sur la pelouse de Getafe. « Nous avons tous le droit de parler. Nous savons que ces choses peuvent arriver. J'ai parlé avec Antoine hier et pas parce qu'il a parlé. Nous avons parlé de sa position et de sa performance. Je lui ai dit que je cherche le meilleur pour l'équipe et si je pense que sa position est meilleure sur l'aile droite avec plus de liberté... A la fin je décide pour le bien de l'équipe. Chaque joueur doit en tirer le meilleur parti », a lâché le Batave, qui ne va donc pas renier ses idées initiales tout de suite.

Relancé sur le sujet plus tard, l'entraîneur du club catalan a insisté sur la hiérarchie. « Je ne veux pas continuer à parler d'individualités. Je n'ai aucun problème avec Antoine. L'entraîneur commande et le joueur doit donner le meilleur de lui-même. » Après sa belle parenthèse bleue, Antoine Griezmann va donc retrouver son quotidien un peu moins épanouissant en Catalogne. Il semble parti pour continuer à évoluer côté droit, où Koeman souhaite quand même le voir jouir d'une certaine liberté. Reste à savoir si, dans les faits, le Français saura réellement en profiter.