Un ancien joueur du Barça risque la prison pour usage d’arme à feu

Ancien joueur du FC Barcelone, Douglas Pereira (32 ans) est actuellement sans club. Ce qui ne l’empêche pas de faire parler de lui. Et pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, AS révèle que le Brésilien est visé par une enquête judiciaire. La raison ? Il a été dénoncé pour avoir porté illégalement une arme à feu et avoir tiré avec lors de la fête nationale de Tiradentes à Brasilia.

Le média espagnol explique qu’il a tiré plusieurs coups de feu en l’air sur un parking après une promenade en bateau. Le joueur a été interpellé au moment des faits le 21 avril dernier. Mais l’arme n’a pas été encore localisée, bien que les douilles aient été trouvées. Douglas, qui a été durant deux jours en garde à vue, fait face à une plainte du neuvième procureur de la justice pénale de Brasilia. Il pourrait être inculpé si jamais il est reconnu coupable.

