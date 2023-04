BL : le RB Leipzig s’impose sur le fil face au Hertha Berlin

La suite après cette publicité

Suite de la 27e journée de Bundesliga ce samedi en début de soirée entre le Hertha Berlin, 16E et donc premier relégable au classement, et le RB Leipzig, cinquième et qui pourrait profiter du court de revers de Fribourg face au Bayern Munich. La logique était respectée puisque le RasenBallsport s’imposait sur la plus petite des marges (1-0).

Le seul but de la rencontre était inscrit par le milieu international malien Amadou Haidara, profitant d’un cafouillage au premier poteau à la suite d’un corner, coupé par Mohamed Simakan d’abord, pour pousser le ballon dans les filets vides (40e). Un succès important pour les hommes de Marko Rose face au club de la capitale pour retrouver le top 4 et ainsi se relancer dans la course à la Ligue des champions, le Hertha est à trois points du 15e, Hoffenheim (un match en moins).

